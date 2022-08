Karl Marx har gennem tiden fået skylden for mange ting. Turistmangel i hans fødeby disse dage er en af dem

Den tyske filosof og socialistiske teoretiker, der blandt andet stod bag værker som ”Det Kommunistiske Partis Manifest” og ”Kapitalen”, har gennem tiderne fået skyld for meget, men hvorfor nu også dette? Jo, i årene op til pandemien havde Trier udviklet sig til et populært pilgrimsstop for kinesere på europæisk rundtur, fordi Karl Marx blev født i byen i 1818.

Ifølge tal fra bystyret i Trier besøgte ikke færre end 150.000 kinesere således Trier i 2018. Imidlertid betyder det kinesiske kommunistiske styres tilgang til coronapandemien, hvor millionbyer lukkes ned for et godt ord, også, at Kina fortsat er lukket land for både ind- og udrejse for turister. Så i Trier anno 2022 er der ganske enkelt ingen kinesiske turister at se i bybilledet.