Madeira: Den grønne oase i Atlanten

Madeira var i nogle årtier i liga med lokaliteter som Harzen, Gardasøen, Mallorca, Gran Canaria og flere andre ikke just trendy steder at sætte pilen på, når feriemål skulle vælges i de sidste to-tre årtier i 1900-tallet. Opfattelsen var – måske med rette – at de alle var overrendte, slidte og uden interesse. Tingene har det jo med at ændre sig, og i tilfældet her, har man genskabt fordums popularitet. Skønheden, altså den fysiske og mange af de menneskeskabte, har sådan set altid været der. Naturen på Madeira er ubegribelig smuk – også overraskende dramatisk. Det er få steder på kloden, at man på en lille times køretur kan bevæge sig fra kysten og ende oppe i næsten et par kilometers højde, hvor skyerne nedenunder ligger i et lag som flødeskum på en lagkage. Visse af de øverste bjergtoppe rager op over det hvide skylag og kaster gigantiske skygger på det hvide lag og forvandler skuet til et surrealistiske panorama, som en Avatar eller Games of Thrones-filminstruktør ville elske som kulisse. Øens kyststrækninger er tillige i særklasse, helt især på nord- og vestkysten, hvor dramaet når højder med stejle klippesider, som fra stor højde ender næsten lodrette nede i det barske ocean.