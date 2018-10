Middelalderbyen ved Donau

Regensburg er en af Sydtysklands flotteste historiske byer, og den gamle bykerne er udnævnt til verdenskulturarv af Unesco

Det kan godt være, at Regensburg ikke er den mest kendte eller den mest besøgte af historiske byer langs floden Donau.

Men den sydtyske by små 100 kilometer sydøst for Nürnberg gør sig fortjent til et kortere eller længere ophold. Regensburg er en af Tysklands velbevarede middelalderbyer, og en slentretur rundt i byen byder på synet af en række imponerende bygninger som det gotiske rådhus, domkirken og en håndfuld bastante tårnbygninger.

De spøjse tårnbygninger er opført i 1200- og 1300-tallet som kombinerede bolig- og lagerbygninger for byens velstående købmænd og adelsmænd. Flere af dem ligner små fæstninger, men de har formentlig ikke haft nogen forsvarsmæssig betydning.

Derimod har der ifølge historikerne sandsynligvis været lidt pral med i spillet – jo mægtigere tårn, desto mægtigere mand. Dengang kunne man jo ikke bare vise sig frem med den nyeste sportsvogn, men så kunne man da bygge en ordentlig moppedreng af et tårn i stedet for.

Et af de mest velbevarede tårne er Goldenes Kreuz, der ligger på den i øvrigt meget charmerende Haidplatz.

Byens mest kendte og fotogene middelalderminde er dog hverken tårnene, rådhuset, domkirken eller andre af de statelige bygninger i det gamle centrum.

For som postkortmotiv er det svært at slå den historiske stenbro over Donau, Steinerne Brücke. Den massive buebro fra 1100-tallet er ”still going strong”, og er i dag forbeholdt fodgængere.