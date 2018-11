Ørkenens glemte klippeby

I Jordan findes et af verdens syv nye vidundere, klippebyen Petra, der vidner om det arabiske folk nabatæernes fortid og fremsynethed

Den sagnomspundne ørkenby Petra, der ligger mellem Det døde hav og Aqababugten, er i dag et af de mest besøgte turistmål i Jordan. Men faktisk var den okkerrøde oldtidsby engang gledet ud af de vestlige historiebøger i en sådan grad, at der hverken kunne findes kortoptegnelser eller rejseberetninger herfra.

Petra blev først ’genopdaget’ af den schweiziske opdagelsesrejsende Johann Ludwig Buckhardt i 1812. Forklædt som en pilgrim fik han lov at rejse hertil af områdets lokale beduiner, der ellers havde holdt byen hemmelig i århundreder. Siden har Petra fået megen opmærksomhed. Med god grund.

Ved Petras indgangsportal finder man resterne af to vogterstatuer, der i flere årtusinder har passet på byen, indtil et jordskælv i 1947 pulveriserede dem. De var sat op af det arabiske folk nabatæerne, der gav byen sin storhedstid i århundrederne omkring Jesu fødsel. Trods deres lange tradition for at leve en nomadetilværelse valgte nabatæerne omtrent 600 år f.Kr. af uransagelige årsager at slå sig permanent ned i det røde ørkenlandskab.

Forklaringen herpå har forskere ikke noget endegyldigt svar på. Ikke desto mindre viste det sig at være en både fornuftig og fremtidssikrende beslutning af flere årsager.

For det første går vejen til byen gennem en smal klippeskakt, der flere steder er blot tre meter bred, men til gengæld over 100 meter høj. Det er et mægtigt syn, når sollyset midt på dagen falder på de kuperede sprækkevægge. Udformningen af den såkaldte siq, som den naturskabte, 1,2-kilometer-lange passage kaldes, udgjorde dengang et stærkt værn mod fjender og uønskede udefrakommende. I klippeskakten kunne nabatæerne opbygge et handelsrige behændigt beskyttet mod farer, og i årene omkring Jesu fødsel havde op mod 20.000 mennesker til huse her.

For det andet lå Petra strategisk godt placeret i forhold til karavaneruter som for eksempel Silkevejen. De rejsende måtte således betale tolder og skatter til nabatæerne for at få adgang til den sikre oase midt i ørkenen. Når man i dag går igennem den enorme siq, kan man se, hvordan de mange hestevognes hjul, der i tidens løb har kæmpet sig vej gennem passagen, har lavet permanente riller i den stenbelagte vej.

En anden ting, som besøgende stadig kan opleve spor af i dag, er nabatæernes afledningskanaler.

Nabatæerne havde været forudseende og udhugget vandingskanaler på begge sider af siqens sandstensvægge, således at flere millioner liter frisk vand flød ind i byen hver dag. Det gjorde det muligt for Petra at blive en moderne handelsby. I år 363 fik et jordskælv dog store dele af Petra til at smuldre – inklusiv de altafgørende kanaler.