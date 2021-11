Oplev den koloniale arkitektur i hovedstaden Funchal

Madeiras hovedstad er næsten umulig at undgå, for det er her øens internationale lufthavn ligger. Byen er bestemt værd at bruge tid på, især den gamle bydel, som rummer flere pragtfulde bygninger og i øvrigt en rar atmosfære. I selve byen bor omkring 60.000 sjæle, og næsten lige så mange i periferien. I den gamle bydel og langs den kønne havnepromenade er der flere borgerhuse fra 1600-tallet, kirker bygget i renæssance- og barokstil, intime torve og pladser. Byens gamle del er overskuelig og nem at udforske til fods.