På sporet af stationsbyernes særlige kulturarv

Næste station Haslev. Den sjællandske by blev i 2020 kåret som Danmarks smukkeste stationsby, og både her og i mange andre stationsbyer finder man historiske kulturmiljøer og seværdig arkitektur

For at være helt ærlig, så har de typiske danske stationsbyer nok ikke samme turistmæssige potentiale som historiske købstæder med maleriske middelalderbygninger. Stationsbyerne lever et lidt mere stille liv uden oplagte turistattraktioner, men der gemmer sig faktisk rigtig meget seværdig arkitektur i byerne, der groede frem langs skinnerne og de nyanlagte stationer for omkring 150 år siden.

Danmarks første jernbane på strækningen København-Roskilde blev indviet i 1847, og i de følgende årtier blev danmarkskortet forsynet med et fintmasket net af jernbaneskinner. Langs skinnerne voksede de nye stationsbyer frem – nogle steder på basis af en eksisterende landsby.