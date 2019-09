Rejseguide til Stockholm: De vigtigste seværdigheder

Stockholm rummer et væld af museer, seværdigheder og aktiviteter, der er et besøg værd. Find inspiration til din ferie eller weekend som turist i Stockholm her

Stockholm er en fantastisk smuk by, der med sine mange øer byder på syn til vand, næsten uanset hvor man er. Den offentlige transport, hvad enten det er tunnelbanen, busser, sporvogne eller havnebusser, er nem at benytte, og dertil kommer, at byen ikke er større end som så at komme rundt i, hvis man har traveskoene på, og vejret er godt.

Byen er omgivet af vand. Så har du ikke tid til en tur med en sightseeingbåd eller en tur i Skærgården, så tag havnebussen, der er en del af det offentlige transportsystem og ikke koster mere end en almindelig bybusbillet.

Stockholms vartegn

Besøg Stockholms rådhus, Stadshuset. Det er kendt verden over, da det er her, Nobelfesten holdes den 10. december hvert år.

Med sit prangende ydre og høje tårn er det blevet en af den svenske hovedstads mest populære seværdigheder. Det er da også svært ikke at blive imponeret, når man nærmer sig rådhuset. Den store rødbrune bygning med det 106 meter høje tårn samt de tre mindre spir rejser sig nærmest majestætisk, og i de tidlige morgentimer kan man være heldig at se bygningen spejle sig i vandet.

En rundvisning tager en lille time og giver adgang til såvel ”Den blå sal”, hvor middagen finder sted og ”Den gyldne sal”, hvor der efterfølgende er dans. Den gyldne sal er interessant, fordi der i guldmosaiksten fortælles Sveriges historie, og det er muligt at finde blandt andre Magrete den Første.et centrale Stockholm er bygget på en række mindre øer, og på Kungsholmen lige ud til Riddarfjrden i hjertet af hovedstaden ligger Stadshuset. Der i dag er byens vartegn.

Læs mere om Stadshuset i Stockholm her.

Stocholms fotomuseum

Det fotografiske museum Fotografiska skulle efter sigende et af de største fotomuseer i verden.

Interessen for museet er så storm, at foromuseet har åbent hver dag året rundt. Med undtagelse af midsommer- og juleaften er der åbent fra klokken 9 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Torsdag, fredag og lørdag er der åbent til klokken 1 om natten, og interessen er stor. Dels på grund af de alsidige udstillinger, der er en blanding af klassiske pressefotos fra krigs- og katastrofeområder i verden til svenske hverdagsfotos til deciderede kunstfotografier, og dels på grund af museets beliggenhed i den gamle toldbygning lige ved havnen.

Fra toppen af museet, hvor der både er café, restaurant og bar, er der en imponerende udsigt over byen til Gamla Stan og mod Østersøen.

Den stocholmske undergrund

Den stockholmske metro eller tunnelbana beskrives ofte som et af de smukkeste metronetværk i verden.

Ud over den primære funktion som offentligt transportsystem er metroen samtidig verdens længste kunstgalleri. Det cirka 110 kilometer lange metronetværk udstiller nemlig kunstværker på 90 ud af de i alt 100 stationer, som netværket består af. Dette moderne og folkelige kunstgalleri, som består af værker fra mere end 100 forskellige kunstnere, bliver nu endnu længere.

En udvidelse af metronetværket i Stockholm er nemlig under udvikling og er planlagt til at skulle påbegyndes i august i år. Projektet, hvis pris er estimeret til omkring 30 milliarder svenske kroner, vil tilføje 11 nye stationer over fire sektioner på den planlagte 20 kilometer lange udvidelse af netværket.

Læs mere om den stockholmske metro her.

Statsbiblioteket i Stockholm

Stockholms hovedbibliotek Statsbiblioteket er også et besøg værd. Der er naturligvis offentlig adgang og biblioteket har en imponerende cylinderfacon. Byggestilen er nordisk klassicisme, og det stod færdigt i 1928. Biblioteket rummer cirka 400 000 bøger på over 100 forskellige sprog. Udover at være et tempel for verdenslitteratur, er bibliotektet også et behageligt tilflugtssted for regn og vind, som ikke er sjældent i Stockholm.

Skeppsholmen

Skeppsholmen er en ø i Saltsjön samt en bydel i det centrale Stockholm i Sverige. Den har broforbindelse til Norrmalm og Kastellholmen.

Skeppsholmen var engang forbeholdt flåden. I dag huser øen blandt andet Moderna Museet, der udover skulpturer og malerier af Henri Matisse, Pablo Picasso og Edvard Munch også har en afdeling forbeholdt arkitektur og design.

Djursgården

Fra Skeppsholmen kan man tage havnebussen over til Djurgården, der byder på en perlerække af museer.

I det relativt nyåbnede ABBA The Museum hyldes svensk melodigrandprix-tradition fra Herreys (dem med de gyldne sko) til Carola og så naturligvis alletiders største popband Abba, der fik sit internationale gennembrud i 1974, da de vandt sangkonkurrencen med ”Waterloo”.

Det er et virkelig morsomt museum, hvor man med interaktive muligheder kan blive Abbas femte medlem og synge med på hits som ”Dancing Queen”, ”Fernando” og ”Money, money, money”.

Andre steder kan man danse til Abba-sange, komme på scenen og optræde og naturligvis også beskue de imponerende farverige og skinnende kostumer, bandet ofte optrådte i i sine velmagtsdage i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne.

Læs mere om ABBA The Museum og flere af Stockholms seværdigheder her.