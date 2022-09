Så englene synger: Palermo er et overflødighedshorn af kunst og kultur

Øen Sicilien er på størrelse med Jylland, så der skal mere end ét besøg til for at opleve alle dens kulturelle tilbud. Det oplagte sted at begynde er i øens hovedby, Palermo, hvor andre danskere gennem tiden også har søgt kunstens og kulturens ældgamle væsen.

Den 27. januar 1797 skrev den italienske maler Vincenzo Manno (1750-1827) for eksempel et brev til sin bror Francesco og meddelte, at en ung, dansk mand havde meldt sin ankomst i hans hus.