Saltholm er øen, som næsten alle har set, men de færreste har besøgt

Det er ikke kun natur og fugle, der interesserer deltagerne på turen til Saltholm. For da en kæmpe Airbus A380 på vej mod Københavns Lufthavn passerer over gruppen, rettes kikkerterne også mod flyet. Flypassagererne derimod ser Saltholm, som også langt de fleste danskere har set den 16 kvadratkilometer store ø i Øresund. Fra oven, hvor øen fremstår som en træløs, forvokset græsplæne, der gennemskåret af vandløb kæmper for at holde sig oven vande.

Stående på selve øen, hvor det højeste punkt, Harehøj, er tre meter over havoverfladen, er indtrykket ikke meget anderledes, selvom der faktisk er mindre skovområder på Saltholm, hvor landskabet i det hele taget minder meget om det syd- og sønderjyske marsklandskab ved Vadehavet.