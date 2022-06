Vancouver er et stort tag selv-bord af alt det bedste, Canada rummer

Da den britiske kaptajn George Vancouver gik i land på et øde sted i det vestlige Canada i 1792, kunne han næppe forestille sig, at lokaliteten et par hundrede år senere ville være et storbyområde med næsten tre millioner sjæle.

Kaptajnen med de hollandske aner havde for den britiske flåde kortlagt store dele af den nordamerikanske stillehavskyst, og til ære for denne bedrift, blev det dengang lille bosted opkaldt efter ham. Små hundrede år senere, i 1886, opnåede bostedet status som by, og det var også omkring det tidspunkt, at den fik jernbaneforbindelse med det øvrige Canada. I dag er Vancouver en sprudlende metropol i delstaten British Columbia, beliggende lige nord for USA, og er et økonomisk kraftcenter med Stillehavet lige ved døren. Sådan da, for den store ø, Vancouver Island, ligger lidt og spærrer for oceanet.