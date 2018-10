Vandring i nationalpark og bindingsværksidyl

Det vestligste Tyskland byder på flotte og tilgængelige naturoplevelser krydret med seværdige småbyer i og omkring nationalparken Eifel

Mange danskere kender og nyder Harzens kombination af små skovklædte bjerge og seværdige byer. Men samme grundopskrift finder man også i andre og for mange mere ukendte dele af Tyskland. For eksempel længst mod vest tæt på grænsen til Belgien, hvor nationalparken Eifel lokker med særlige naturoplevelser, borge og bindingsværksidyl.

Den 110 kvadratkilometer store nationalpark ligger omkring 90 kilometer syd for Düsseldorf og dermed tæt på et af Tysklands tættest befolkede byområder med motorveje, der fletter sig ind og ud mellem hinanden. Men kun få kilometer fra motorvej A1 træder et helt andet landskab med floder og lave grønne bjerge i karakter. Her er roligt, landligt og idyllisk i de små byer som eksempelvis Heimbach, der er et godt udgangspunkt for oplevelser i nationalparken.

Heimbach er kendt som kurby, men mest iøjnefaldende er borgen, der troner over den lille by. Den middelalderlige Burg Hengebach er byens vartegn.

Som i andre naturområder er der markerede vandreruter i nationalparken. Men en ganske særlig vandreoplevelse er ruten i området Wilder Kermeter. Oplevelsen begynder allerede på p-pladsen, hvor der er markeret pladser til barnevognsparkering.

Men det er sådan set ikke nødvendigt, for den markerede vandrerute rundt i terrænet er nemlig udformet, så alle kan tage del i naturoplevelsen, hvad enten man går med barnevogn, sidder i kørestol, er svagtseende eller har andre funktionsnedsættelser.