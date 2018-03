Venedigs mange festivaler

Venedig er meget mere end kanaler og gamle palæer. Tre prestigefyldte kulturarrangementer fylder hvert år byen med gæster

Millioner af turister valfarter hvert år til den norditalienske by Venedig, der er noget særligt med sine mange kanaler. Langt de fleste besøgende kommer for at beundre vandvejene og de mange flotte bygninger, der giver Venedig en særlig stemning.

Den italienske kanalby er også et skatkammer for dem, der sætter pris på store kulturbegivenheder. Året igennem er der flere kulturevents i Venedig, men især tre af dem tilhører det øverste internationale niveau.