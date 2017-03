Verdens billigste turistmål er Cambodia

Det koster kun 15 kroner per nat på verdens billigste feriedestination. Hvis du drømmer om at tage på en ferie med billige overnatningsmuligheder, skal du vælge Sydøstasien, hvor tre lande i år er kåret til verdens billigste turistmål

32 grader med bagende sol, de fleste dage om året, få måneders regntid og masser af asiatiske måltider, er hvad det billigste ferieophold kan tilbyde. Ifølge Skyscanner.dk er Cambodia verdens billigste feriedestination i 2017. Som turist, får man et økonomisk fordelagtigt ferieophold fra 15 kroner per nat, hvis man gerne vil spare lidt penge på dette område.



Shopping- og madoplevelser er også meget billigt i Cambodia. Landet er præget af en særdeles anderledes kultur, end vi kender herhjemme i Danmark.



På Skyscanners hjemmeside peger de på, at det førhen har været farligt at besøge landet, blandt andet på grund af landminer og kriminalitet i form af tyverier.



Udenrigsministeriet advarer på deres hjemmeside om Rejsevejledning, at diverse transportformer, heriblandt tog, kan være ujævn en del steder i landet. Dette er noget man som turist, bestemt skal være opmærksom på ved rundrejse.



Pressechef Steen Albrechtsen fra Albatros-Travel mener dog, at kvaliteten følger med prisen.





"Jeg vil sige, at hvis noget er billigt, behøver det ikke altid at være kvalitet. At spise på et gadekøkken i Phnom Penh, er ikke noget alle har lyst til. Dog heller ikke at dele værelse med seks andre fremmede. Det er typisk, at man i lavprisområder, får mere, hvis man giver mere. Dette ser man især i Asien," siger Steen Albrechtsen.



Man kan med SAS og Thai Airways tage den hurtigste vej til hovedstaden Phnom Penh. Flyveturen indebærer et enkelt stop i Bangkok, men varer i alt 10 timer og 30 minutter. Flybilletten koster hermed også 10.000 kroner. Prisniveauet kommer også an på, hvor meget der er inkluderet, mener Steen Albrechtsen.



"Man kan sagtens rejse til Vietnam i 20 dage, for omkring 1100-1200 per dag. Der er to forskellige måder at rejse på. Det ene er den billige backpacker-tur, hvor man på egen hånd skal opsøge transport, overnatningsmuligheder og oplevelser, og så er der den, hvor man i forvejen har bestilt det hele igennem et rejseselskab."



Nabolandet Vietnam ligger nummer to på listen over verdens billigste ferieophold. Her kan man klare sig for 50 kroner om dagen, hvorpå Indien ligger nummer tre på listen, og koster fra 200 kroner om dagen.



"Hvis man skal til Asien, kan jeg anbefale, at man tager afsted i den danske vinter, for at få mest ud af vejret," afslutter Steen Albrechtsen.