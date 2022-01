Vulkanøerne langt ude i Atlanten byder på meget andet end vandrende højtryk

Atlanten er evig og altid nærværende på Azorerne. Golfstrømmen og evigt vandrende højtryk over øerne har givet basis for et utal af nuancer af farven grøn. Det uforudsigelige vejrlig tilfører Azorerne yderligere mystik. Her langt ude i Atlanterhavet – 1600 kilometer fra Europa og 4000 kilometer fra Nordamerika – ligger ni øer drysset ud over et område på 600 kilometer.