Rejseselskabet Primo Tours fortsætter opkøbsstrategi

Det danske rejseselskab Primo Tours har udset sig den næste konkurrent, der skal være en del af den stadigt voksende koncern.

Hvis alt går efter planen, køber selskabet konkurrenten Bravo Tours. Det oplyser Primo Tours i en pressemeddelelse ifølge mediet Finans.

Det er planen, at Bravo Tours skal indgå som et selvstændigt selskab i koncernen.

Aftalen er dog betinget af, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender opkøbet, fremgår det.

- Konstellationen, hvor Primo Tours og Bravo Tours spiller sammen, er helt oplagt, da vi repræsenterer samme, stærke værdisæt med fokus på kvalitet og service, siger Bjarke Hansen, administrerende direktør i Primo Tours i pressemeddelelsen.

- Vi tror på, at den nye konstellation vil betyde, at vi også fremadrettet kan tilbyde de rigtige produkter til vores gæster.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for de to parter at udtale sig yderligere om aftalens indhold.

Det skyldes, at den først skal godkendes af konkurrencemyndighederne.

Ifølge Finans var Bjarke Hansen en af stifterne, da Primo Tours blev etableret i Ringkøbing tilbage i 2009.

Siden er det blevet til opkøb af rejseselskaberne Aarhus Charter og SunCharter.

I 2020 overtog Primo Tours desuden Danmarks største skirejsekoncern Skinetworks, der består af rejsebureauerne Danski, Northlander, Slopetrotter, Active Alps og Summit Week, skriver Finans videre.

Bravo Tours blev stiftet i 1998. Siden starten har Peder Hornshøj siddet som direktør, og det ventes han fortsat at gøre i den nye konstellation.

Indtil videre har opkøbsstrategien vist sig at være en god forretning for Primo Tours.

I regnskabet for 2022 leverede selskabet sit bedste resultat nogensinde med et overskud på 25 millioner kroner, skriver Finans.

Og 2023 bliver et endnu bedre år, forventer koncernen.

/ritzau/