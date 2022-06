Rekord-april giver optimisme på hoteller og restauranter

April var en jubelmåned for danske hoteller, der havde flere gæster end samme måned nogensinde før.

Danmarks Statistik har opgjort det samlede antal hotelovernatninger i løbet af måneden til godt 1,5 millioner, og det er aprilrekord.

På den baggrund mener Jannick Stubtoft, der er administrerende direktør for brancheforeningen Horesta, at der er grund til optimisme omkring den vigtige sommersæson.

I det meste af Danmark er man således allerede tilbage på 2019-niveau, mens København dog stadig ligger lidt underdrejet, fordi udlændingene ikke er vendt tilbage i samme antal endnu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det skulle der gerne blive lavet om på uden de coronarestriktioner, der har holdt turisterne væk fra Danmark de seneste par år.

- Der vil helt sikkert være mange flere danskere, der rejser udenlands i sommer, men den tendens skulle omvendt også gerne trække mange udlændinge til Danmark.

- Men det er stadig lidt usikkert. Vi ved for eksempel ikke, om amerikanerne og asiaterne kommer. Der er jo krig i Europa, og det kan spille ind, specielt hvis krigen udvikler sig på den ene eller anden måde, siger direktøren.

Han peger også på andre faktorer, der kan gøre indhug i sommeromsætningen på hoteller og restauranter. Blandt andet inflationen, der med 7,4 procent i maj er tårnhøj og skærer en pæn luns af danskernes budgetter.

- Når man ser tallene, kan man godt blive bekymret. Men alle forbrugsmålinger er positive og ligger over niveauet før corona.

- Det tyder på, at det ikke er på hoteller og restauranter, at man har sparet. Det kan godt være, at det sætter sig på et tidspunkt, men danskerne er heldigvis økonomisk velpolstrede, siger Jannick Stubtoft.

Også manglen på arbejdskraft kan stikke en kæp i hjulet for hotelejere og restauratører.

- Vi har aldrig beskæftiget flere i branchen, men vi står og mangler 10.000 hænder inden sommerferien. Det gør ondt og er frustrerende, når man kan sælge en ydelse, men ikke har arbejdskraften til at kunne levere den.

- Vi hører om hoteller og restauranter, der må lukke helt eller delvist ned, fordi de ikke kan skaffe kokke og tjenere nok, siger han.

/ritzau/