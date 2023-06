Rekordlav interesse for at låne penge til at købe bolig

Interessen for at købe bolig fortsætter med at ligge på et lavt niveau.

Det viser tal fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.

Faktisk er antallet af lånetilbud i maj næsten halveret sammenlignet med samme måned sidste år.

Der blev indhentet i alt 3046 lånetilbud til køb af bolig i løbet af maj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er tilmed det laveste for en maj måned siden statistikkens begyndelse i 2017, skriver organisationen.

- Selv om priserne på huse og ejerlejligheder er lavere, end da de toppede sidste år, så er interessen for boligkøb stadig meget lav, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

- Det kan blandt andet skyldes de forholdsvist høje renter samt det, at der var ekstraordinært mange bolighandler i 2021. Mange danskere har købt bolig de seneste år, og derfor er der færre, der nu har brug for et nyt hjem.

- Samtidig kan den generelle usikkerhed om samfundsøkonomiens udvikling de kommende år også have en dæmpende effekt på danskernes interesse for at købe bolig, lyder det.

Antallet af lånetilbud for en maj måned toppede under coronaepidemien i 2021. Her blev der givet mere end 8000 tilbud til køb af bolig, viser tallene.

/ritzau/