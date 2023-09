Rekordmange ansøgere til flyvelederuddannelse efter flykonflikt

Et konfliktfyldt forår og en presset sommer for Københavns Lufthavn har virket som "en fin rekrutteringskampagne" for flyvelederuddannelsen.

Det siger Louise Groot Degner, der er chef for Naviairs support-enheder, herunder rekruttering og uddannelse, til Berlingske.

Normalt modtager det statslige selskab omkring 300 ansøgninger, men i år har rekordmange søgt ind. Naviair har modtaget 550 ansøgninger.

Naviair er ejet af den danske stat og har ansvaret for at lede fly sikkert ind og ud af det danske luftrum.

I løbet af foråret og sommeren slog en konflikt mellem Naviair og flyvelederne ud i lys lue. Det bundede i, at der ikke havde været nok flyveledere til at dække vagterne.

De ansatte stoppede med at tage ekstravagter, der skulle dække manglen på flyveledere. Det skabte voldsomme forsinkelser i Københavns Lufthavn, der for alvor fik manglen at mærke.

I midten af juni nåede de to parter dog en aftale. Og det bragte forsinkelserne ned. Men manglen på flyveledere er fortsat et problem.

Selv om interessen for flyvelederuddannelsen aldrig har været større, afhjælper det ikke manglen, siger Louise Groot Degner.

- Den væsentligste hindring for at optage mange flere er, at vi skal bruge flyveledere til at uddanne flyveledere. Så når vi bruger flyveledere til at uddanne flyveledere, kommer vi jo til at mangle dem i trafikken, siger hun.

Ifølge hende er kun ti procent af de 550 ansøgere egnede til uddannelsen. Men på trods af de 55 kvalificerede ansøgere, kan Naviair kun optage 10-15 på grund af manglen på flyveledere.

Berlingske skriver, at den første del af uddannelsen ikke kræver flyveledere. Det er først, når de studerende når længere hen i forløbet, at manglen bliver et problem.

Det handler både om seks måneder i simultatorforløb og den afsluttende del af uddannelsen, hvor aspiranten skal gå en-til-en på hver vagt med en flyvelederinstruktør, skriver mediet.

Naviair flyttede hen over sommeren flyveledere fra Roskilde Lufthavn til København for at afhjælpe manglen i Københavns Lufthavn.

