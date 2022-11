Rekordmange betaler boliglånet til tiden trods høj inflation

Det er sandsynligt, at betalingsproblemerne kan komme til at stige som følge af høj inflation, mener økonom.

Boligejernes evne til at betale boliglånet til tiden forbliver på et rekordhøjt niveau, selv om høje energipriser og stigende inflation bider mange i haserne.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er en interesseorganisation for blandt andet banker og realkreditinstitutter.

Kun 0,13 procent af boligejernes samlede ydelse blev ikke betalt til tiden i løbet af det kvartal, der sluttede i juni.

Det er tredje kvartal i træk, at den såkaldte restanceprocent ligger på det niveau, og det er altså ikke set lavere siden 2007.

Det svarer til, at 1828 ud af 1,4 millioner borgere er i betalingsproblemer.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, ser det som et sundhedstegn i en svær tid, at betalingsproblemerne forbliver på et meget lavt niveau.

- Det er et sundhedstegn, i en tid hvor meget bliver dyrere, og danskernes pengepunge skrumper som følge af den høje inflation, skriver han i en kommentar.

Dog ser både Finans Danmark og Jeppe Juul Borre det som sandsynligt, at betalingsproblemerne kan komme til at stige i lyset af den modvind, som mange oplever på boligmarkedet.

- Renterne er steget mærkbart sammen med energipriserne, og det gør det dyrere at finansiere og leve i sin bolig, skriver Jeppe Juul Borre i en kommentar.

- Samtidig bider den højeste inflation i 40 år også benhårdt i boligejernes husholdningsbudgetter.

- Sidst men ikke mindst er aktiviteten og priserne på boligmarkedet faldet. Det gør det sværere at sælge boligen i fri handel, såfremt man står over for et salg, som følge af at man ikke kan få de økonomiske ender til at mødes.

Restanceprocenten toppede senest i 2009 efter finanskrisen, hvor den lå på 0,60 procent.

