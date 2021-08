Rekordmange danskere holdt ferie i landets sommerhuse i juli

Mange danskere blev under hjemlige himmelstrøg i sommerferien, og det har været med til at give en rekordmåned for landets sommerhuse.

I juli stod danskerne bag tre millioner overnatninger i sommerhusene, hvilket er tre procent flere end juli sidste år og ny rekord for sommerferiemåneden.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er mere end en fordobling af antallet af danske overnatninger i sommerhusene, når der sammenlignes med måneden i årene inden corona.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der var dog færre tyske gæster end tidligere, og derfor blev juli 2021 ikke en rekordmåned, når der ses på det samlede antal overnatninger.

I alt var der i juli 4,4 millioner overnatninger. Det er færre end i både 2020 og 2019, hvor der var henholdsvis 4,8 og knap 4,5 millioner overnatninger i juli.

Der er dog stadig tale om et højt niveau ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer, Arbejdernes Landsbank.

- Vi kan med dagens tal sætte en tyk streg under, at danskerne også i år har holdt deres sommerferie herhjemme, hvor antallet af danske gæster sætter juli-rekord.

- Det vidner samtidig om, at danskerne altså ikke er forsvundet i hobetal til udenlandske rejsemål, skriver han i en kommentar.

/ritzau/