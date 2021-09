Rekordmange danskere holdt ferie på danske hoteller i juli

Antallet af danskere, der overnattede under hjemlige himmelstrøg på hoteller og feriecentre, slår rekord.

Det samlede antal af danske overnatninger nåede i juli op på 2,2 millioner. Det er en stigning på 153.000 overnatninger sammenlignet med samme måned sidste år. Det oplyser Danmarks Statistik.

Det samlede antal af danske overnattende gæster for juli i år er det højeste siden statistikkens start i 1992.

I alt var der 2,5 millioner overnatninger på landets hoteller og feriecentre, hvilket er en stigning på syv procent i forhold til juli sidste år. Det svarer til 172.000 flere overnatninger.

- Danskerne har i den grad holdt sommerferie under hjemlige breddegrader, skriver privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis i en mail.

Privatøkonomen kalder stigningen kærkommen, fordi coronakrisen har taget hårdt på landets overnatningssteder. Han peger på, at det er især hotellerne og vandrerhjemmene, som har manglet gæster i forbindelse med krisen.

- Sammenligner vi de sidste 12 måneder med de foregående 12 måneder, så kan vi se, at hotellerne har tabt 30 procent af overnatningerne, mens tallet er 32 procent for vandrerhjemmene.

Brian Friis Helmer peger på at lempede ind- og udrejserestriktioner kan blive en hjælpende hånd for branchen og betyde, at flere udenlandske gæster igen vælger at tage til Danmark.

Antallet af udenlandske overnatninger steg i juli med fem procent sammenlignet med sidste år. Overnatningssteder i hele landet oplevede i sommeren 2020 store fald i antallet af udenlandske gæster på grund af corona.

Stigningen i antallet af udenlandske gæster sker i lyset af lempede covid-19-restriktioner. Det skriver Danmarks Statistik.

Trods rekordmange overnattende gæster, oplevede landets campingpladser derimod et fald i antal overnattende gæster på en procent i juli 2021. Det svarer til 61.000 færre overnatninger.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes det udelukkende fald i de udenlandske overnatninger på ni procent. Campingpladserne har især oplevet et fald i antallet af norske og tyske overnattende gæster.

/ritzau/