Rekordmange fik nyt arbejde i 2022

Det danske arbejdsmarked var glohedt sidste år. Aldrig før har så mange personer fået et nyt job som i 2022.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Helt præcist fik en person på det danske arbejdsmarked et nyt job over 968.000 gange. Statistikken går tilbage til 2009.

Der er generelt en høj omsætning af job i Danmark, men sidste år var der alligevel særlig fart på. Det fortæller Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgiver i Sampension.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og at rekordmange danskere oplevede at have første arbejdsdag på et nyt job i 2022, hænger ikke mindst sammen med, at arbejdsmarkedet buldrede afsted det meste af året, siger hun i en pressemeddelelse.

Ser man på antallet af unikke personer, der fik et nyt arbejde, er tallet 819.000. Det er også det højeste, siden statistikkens start i 2009.

Ser man på antallet af nyopslåede stillinger tyder alt dog på, at tempoet er løjet af.

I marts blev der slået knap 30.000 nye stillinger op. Det er lidt flere end i februar, men næsten 25 procent færre end i marts sidste år.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

/ritzau/