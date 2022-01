Rekordmange fuldtidsbeskæftigede i Danmark er udlændinge

Der er rekordmange udlændinge på arbejdsmarkedet i Danmark, hvor de udgør en af ud ti af dem, der er arbejder fuldtid. Det skriver Berlingske.

Tallene kommer fra en analyse fra erhvervsorganisationen Dansk Industri, som viser, at der i oktober var 266.000 fuldtidsbeskæftigede udlændinge.

De udgjorde her 10,5 procent af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse, hvilket er en del flere end i 2011, hvor de blot udgjorde 6,3 procent.

De fylder efterhånden så meget, at de ifølge arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet, er en uundværlig del af arbejdsmarkedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er mange arbejdspladser, som ikke ville kunne køre rundt, hvis det ikke var for den udenlandske arbejdskraft, siger han til Berlingske.

Arbejdsmarked har været brandvarmt den seneste tid, hvor beskæftigelsen i december bragede op for niende måned i træk.

Det betød, at det i forvejen rekordhøje antal beskæftigede voksede yderligere til 2.895.000 lønmodtagere.

Det har samtidig givet den laveste ledighed siden årene omkring finanskrisen og sendt mange virksomheder på jagt efter arbejdskraft.

For nylig åbnede regeringen for muligheden for mere udenlandsk arbejdskraft

I sin nytårstale sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i hvert fald, at regeringen er "villig til at diskutere" det.

Det vil i givet fald falde i god jord hos støttepartiet De Radikale, som længe har ønsket mere udenlandsk arbejdskraft. Det vil også være en fremstrakt hånd til borgerlige partier som Venstre og De Konservative.

Den melding blev taget godt imod af Dansk Industri. Administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen erklærede sig tilfreds med "de nye toner" fra regeringen.

- Det er ingen hemmelighed, at vi igennem det meste af 2021 har været meget utålmodige efter at se håndfaste politiske løsninger på den massive samfundsudfordring, som mangel på arbejdskraft udgør i hele landet på tværs af brancher, udtalte han i en pressemeddelelse.

/ritzau/