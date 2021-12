Rekordmange ledige stillinger - virksomheder afviser ordrer

For tredje kvartal i træk er der rekordmange ledige stillinger i den private sektor.

I årets tredje kvartal var der 59.500 ledige stillinger i det private, når der korrigeres for sæsonudsving, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er 6200 flere end kvartalet før og altså tredje kvartal i træk, hvor antallet er rekordhøjt ifølge cheføkonom Niklas Praefke, Ledernes Hovedorganisation.

- Siden genåbningen har virksomhedernes appetit på nye medarbejdere været tæt på umættelig, skriver han i en kommentar.

Han peger på, at det på den ene side er glædeligt, for det har betydet, at tusindvis af danskere er kommet i arbejde.

- Men bagsiden af medaljen er, at det er blevet usædvanligt svært for lederne at skaffe nye medarbejdere, lyder det fra økonomen.

Der var et stort fald i antallet af ledige stillinger i andet kvartal sidste år, hvor samfundet blev lukket ned for at inddæmme smitten.

Siden er det dog kun gået én vej - op. Der er nu trods faldet 69 procent flere ledige stillinger, end før corona ramte.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af ledige stillinger i tredje kvartal steget i alle de brancher, der er blevet undersøgt.

Hos medlemmerne af erhvervsorganisationen Dansk Industri er der ifølge vicedirektør Steen Nielsen et stort uindfriet behov for medarbejdere.

- Konsekvensen af mangelsituationen er, at mange virksomheder må takke nej til ordrer, fordi de simpelthen ikke kan følge med efterspørgslen, siger han i en kommentar.

Også Dansk Erhvervs medlemmer mærker det. Blandt de 18.000 medlemmer svarer 40 procent, at manglen giver begrænsninger i produktionen.

Ifølge seniorøkonom Kristian Skriver er det danske arbejdsmarked brandvarmt.

- Det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft, så virksomhederne har mange stillinger, som ikke bliver besat.

- Det er drønærgerligt, fordi der er ordrer og kunder, som virksomheder må sige nej til, vurderer han i en kommentar.

/ritzau/