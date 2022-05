Renteauktioner øger presset på boligpriserne

Boligejere med variabelt forrentede lån, som skal have ny rente per 1. juli, kan lige så godt begynde at trimme budgettet med det samme.

For der skal findes ekstra penge til at betale renter til realkreditselskaberne med, når de nye rentesatser træder i kraft.

Fredag sluttede Totalkredit tre dages auktioner over de underliggende obligationer på blandt andet F3- og F5-lån, og de endte begge med markant højere rentesatser end hidtil.

For F3-lånets vedkommende steg renten fra -0,28 til 1,5 procent, og for F5 lød springet fra 0,37 procent til 1,92 procent.

I kroner og øre betyder det, at ydelsen på et afdragsfrit F3-lånet stiger med 1100 kroner per lånt million, mens F5-lånerne skal af med 960 kroner mere om måneden per million, de har lånt.

Det vil alt andet lige påvirke boligpriserne, mener Arbejdernes Landsbanks privatøkonom, Brian Friis Helmer.

Faldende rådighedsbeløb betyder nemlig, at der er færre penge til at betale renter og afdrag med, og dermed kan mange boligkøbere ikke låne lige så mange penge, som de tidligere har kunnet.

- De højere renter er jo ikke det eneste lige nu, der går ind og giver stød til boligmarkedet. Både energi og fødevarepriser stiger, og derfor er der kamp om pladserne i budgettet.

- Derfor forventer vi også, at priserne vil vende snuden nedad for en periode, selv om de indtil videre er steget i år, siger økonomen.

Ifølge Brian Helmer skal vi helt tilbage til januar 2012 - altså mere end ti år - for at finde tilsvarende høje rentesatser på de variabelt forrentede lån som nu.

