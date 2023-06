Rentefest og ingen krise: Bankernes bundlinjer bugner

På fondsbørsen i København opjusterer banker på stribe forventningerne til deres overskud i år.

Fredag var det BankNordik, der har filialer i Grønland og på Færøerne, der for anden gang i år opjusterede.

Og BankNordik er langt fra alene. På tværs af branchen har næsten alle banker i Danmark opjusteret enten en eller to gange i år.

Alene i maj og juni har Sydbank, Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Ringkøbing Landbobank og Vestjysk Bank opjusteret forventningerne til deres til overskud i år med mindst 1,4 milliarder kroner samlet set.

Set over hele året har de danske banker opjusteret for over fem milliarder kroner.

Ifølge Sydbanks bankanalytiker, Mikkel Emil Jensen, befinder den danske bankbranche sig i et lukrativt smørhul i 2023.

- Det er blandt andet de her stigende renter, som bidrager med en solid medvind, siger han.

- Der er generelt god aktivitet derude. Nedskrivningerne er stadig meget lave. Virksomheder har det godt, så de faktiske tab, som bankerne oplever, er meget små.

Som svar på den stigende inflation i 2022 har centralbankerne i eksempelvis USA og eurozonen hævet renten. Det har smittet af på de finansielle markeder.

Derfor er bankernes indtægter fra renter ved at låne penge ud vokset.

Når centralbankerne hæver renterne, er hensigten egentlig at hælde kold vand på en brandvarm økonomi og altså dæmpe aktiviteten.

En del af forklaringen på, at bankerne havde lavere forventninger til 2023, er også, at de havde forventet, at den øvelse ville medføre tab og konkurser - med nedskrivninger på bankernes udeståender til gode.

Men hverken i den danske eller den internationale økonomi har rentestigningerne fået økonomien til at fryse til. Dermed har bankerne måtte nedskrive mindre end ventet.

Den første bølge af bankernes opjusteringer kom i foråret forud for deres regnskaber for første kvartal. Her var det i kroner og øre Danske Bank, der kom med den største opjustering.

De hævede forventningerne til, hvad der står på bundlinjen, når året er omme med 1,5 milliarder kroner fra mellem 15 og 17 milliarder kroner til mellem 16,5 og 18,5 milliarder kroner.

Danske Bank har ikke opjusteret for anden gang endnu. Men det forventer Mikkel Emil Jensen vil ske, inden bankens halvårsregnskab i juli.

- Jeg har i mine estimater, at jeg regner med en opjustering mere fra Danske Bank. Jeg har dem til over 19 milliarder kroner. Altså over deres forventninger, siger han.

/ritzau/