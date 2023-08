Renteindtægter sikrer rekordoverskud i Spar Nord

De stigende renter skæpper godt i bankernes kasser - også hos Spar Nord, der torsdag har offentliggjort regnskab for første halvår 2023.

Det viser et resultat efter skat på næsten 1,2 milliarder kroner, hvilket er første gang, at den nordjyske bank runder en milliard på bundlinjen i et halvårsregnskab.

- Det er svært ikke at knibe sig selv i armen, når man ser på det resultat, vi i dag har offentliggjort. Det er ud over det sædvanlige, siger Lasse Nyby, der er administrerende direktør i Spar Nord.

Spar Nords nettorenteindtægter udgjorde 1643 millioner i årets første seks måneder mod 886 millioner kroner i samme periode sidste år. Der er altså næsten tale om en fordobling.

Det skyldes både, at det samlede udlån voksede, men også at den gennemsnitlige udlånsrente steg.

Tilsvarende har der været en stigning i renteudgifterne, fordi Spar Nord i lighed med andre banker har indført positive indlånsrenter igen, men udgifterne opvejer altså langt fra de højere indtægter.

Samtidig har kunderne vist sig at være så godt polstrede, at tab og nedskrivninger rent faktisk udgjorde en positiv post i halvårsregnskabet.

Spar Nord har hovedkvarter i Aalborg, men fortsætter med at vokse og har senest åbnet en ny lokalbank i Helsinge og et nyt bankområde i Frederikssund.

Banken har 425.000 kunder og 60 filialer over hele Danmark.

/ritzau/