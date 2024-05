Renter og pølsetarme presser slagterigigants overskud

Slagterikoncernen Danish Crown har fortsat et stykke arbejde, der skal gøres, hvis man skal i mål med målsætningen om at kunne betale sine ejere en konkurrencedygtig pris for deres grise.

Det fremgår af det halvårsregnskab, som er offentliggjort torsdag, og som viser en lille tilbagegang i resultatet efter skat, der falder fra 902 millioner kroner til 764 millioner.

Det skyldes blandt andet, at selskabets renteindtægterne er steget betragteligt, og så er datterselskabet DAT-Schaub presset på indtjeningen.

DAT-Schaub producerer blandt andet tarme til pølseproduktion og er ramt af, at forbrugerne i højere grad vælger billigere pølser lavet af kunstige tarme.

Strammere omkostningsstyring betyder dog, at driftsindtjeningen trods alt stiger med to procent på trods af, at omsætningen er faldet fra 34,5 milliarder kroner til 33,5 milliarder.

- Vores effektiviseringsplan Horizon bidrager med godt en halv milliard kroner på nuværende tidspunkt, så der mangler vi fortsat at hente omkring én milliard kroner - eller hvad der svarer til cirka én krone pr. kilo grisekød - over de kommende måneder, siger Jais Valeur, der er administrerende direktør for Danish Crown, om regnskabet.

Han konstaterer derudover, at inflationen har toppet, hvilket vil være positivt for fremtidige forretningsdrift.

- Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat skal effektivisere for at løfte indtjeningen, hvilket beslutningen om at lukke slagteriet i Ringsted efter halvårets afslutning er et billede på, siger direktøren.

Han forventer, at både EM i fodbold og OL i Paris i den kommende sommer vil være med til at øge efterspørgslen på Danish Crowns produkter.

/ritzau/