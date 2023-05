Rest af narkodom rammer mand i sag om ulovlig hvalpeimport

En rest af en tidligere narkodom har onsdag ført til, at en mand får en markant højere straf i en sag om ulovlig import af over 100 hundehvalpe.

Højesteret har således afgjort, at han skal idømmes tre år og seks måneders fængsel i sagen.

I landsretten fik manden seks måneders fængsel for ulovlig import og salg af hundehvalpe af racen fransk bulldog.

Men straffen hæves af Højesteret, fordi han havde 1227 dage tilbage af en tidligere dom fra en narkosag. Og den reststraf skulle der tages højde for i den nye dom, mener Højesteret.

Retten peger på, at manden i den nye sag er dømt for omfattende ulovlig import og videresalg af hundehvalpe over en længere periode. Han har desuden opnået en betydelig fortjeneste, lyder det.

Og den kriminelle handel med hvalpene begyndte, kun cirka et år efter at han blev prøveløsladt fra en narkodom på ti års fængsel. Da havde han lidt over tre år tilbage af narkodommen.

I narkosagen blev han dømt for omfattede import og forsøg på import af cirka 445 kilo hash og cirka 3,5 kilo kokain.

Det foregik, mens han var prøveløsladt fra en delvist betinget dom for ulovlig import af vin fra Tyskland, hvor statskassen blev snydt for 2,9 millioner kroner i afgifter.

I sagen om hundene er det tidligere kommet frem, at hvalpene blev solgt via annoncer på Den Blå Avis og Gul og Gratis.

Mændene var imidlertid ikke registreret som importører, og de havde ikke tilladelse til erhvervsmæssig handel med dyr.

Dyrene var desuden ikke offentligt registreret, havde ingen dyrepas og havde ikke været undersøgt af en dyrlæge.

I sagen blev to andre mænd også dømt af landsretten. Den enes straf er også blevet vurderet af Højesteret, der stadfæster, at hans straf skal være på fire måneders betinget fængsel.

Den tredje mand fik en bødestraf på 60.000 kroner.

