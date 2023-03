Retskemisk analyse forkastes som bevis i sag om cannabisolie

En mand fra Østjylland er af Vestre Landsret blevet frifundet for at have overtrådt straffelovens paragraf om narkotika, da han i stor stil solgte produkter med cannabisolie.

Resultatet af den retskemiske analyse kunne ikke bruges som bevis.

Årsagen er, at analysemetoden i sig selv omdannede lovligt stof til ulovligt stof.

Det fremgår af landsrettens pressemeddelelse om torsdagens dom.

Dommen er kulminationen på et forløb over flere år. Politiet rejste sigtelse tilbage i 2018.

Den frifundnes forsvarer, advokat Peter Secher, opfordrer nu anklagemyndigheden til at undersøge, om andre kan være blevet dømt med urette.

- Man bør gennemgå lignende sager for at se, om de er blevet dømt på baggrund af samme analysemetode, siger han.

Gennem mere end tre et halvt år solgte den 44-årige mand produkter som bolsjer, olier og cremer med cannabisolie. Salget skete via mandens hjemmeside.

For at straffe kræves det, at indholdet af det virksomme stof THC er på mere end 0,2 procent.

I den retskemiske analyse skete der en opvarmning af de produkter, som politiet havde beslaglagt hos manden. Men i den proces blev det lovlige stof THC-A omdannet til ulovlige THC.

Derfor er landsretten nået frem til, at man ikke kan fastslå, at THC-indholdet i produkterne forud for den retskemiske analyse lå over grænsen.

Resultatet er en frifindelse.

Sådan lød det også, da Retten i Randers afsagde dom i juni 2021.

Men anklagemyndigheden ville ikke affinde sig med dommen og ankede til landsretten for at få den 44-årige dømt.

Ifølge tiltalen indkøbte han mere end seks ton hamp, som derefter blev forarbejdet i Tyskland.

Salget af produkterne gav i 2018 et overskud på godt en halv million kroner. Og påstanden var, at produkterne var forbudte og euforiserende stoffer, fordi grænsen på 0,2 procent THC var overskredet.

I retten har en retskemiker forklaret, at målemetoden med opvarmning - gaskromatografi - har været brugt i mange år.

Specialisten har slået fast, at målemetoden udgør et problem, fordi lovgivningen om euforiserende stoffer ikke omfatter THC-A.

I 2018 gjorde Institut for Retsmedicin opmærksom på problemet overfor Sundheds- og Ældreministeriet.

Men der kom ikke noget svar. Derfor har instituttet fortsat sin praksis med at måle den samlede sum af THC og THC-A.

Politiet har sagt til instituttet, at målingerne skulle fortsætte som hidtil, har retskemikeren forklaret i retten.

I øvrigt har landsretten også frifundet den 44-årige for at have overtrådt lægemiddelloven.

Landsretten afviser dog, at bolsjer, cremer og olier er lægemidler. "En fornuftig gennemsnitsforbruger" vil ikke have samme tillid til produkterne som til lægemidler.

Den frifundne begyndte sit salg som en hobby. Det skete ved siden af sit job som stilladsarbejder.

/ritzau/