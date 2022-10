Retssag mod seks tiltalte i sag om udbyttesvindel er aflyst

At en domstol i Dubai har sagt nej til at udlevere svindeltiltalte Sanjay Shah til Danmark får nu konsekvenser for et andet spor i sagen om udbytteskat.

Sagen mod seks andre tiltalte - tre briter og tre amerikanere - er torsdag formiddag blevet aflyst i Retten i Glostrup og udsat på ubestemt tid.

Det skriver Politiken.

Årsagen er, at de tre briter også bor i Dubai og foreløbig ikke har erklæret sig parate til at komme til Danmark.

Derfor kan sagen kun gennemføres, hvis de danske myndigheder kan få dem udleveret. Men det er usikkert, om det kan lade sig gøre efter Shahs sag. Afgørelsen er godt nok anket, men det står ikke klart, hvornår sagen behandles igen.

Derfor har Retten i Glostrup altså besluttet at aflyse det omfattende sagskompleks. Det kommer først i rettens kalender igen, når anklagemyndigheden kan sandsynliggøre, at de tre briter kommer til Danmark, skriver Politiken.

De tre øvrige tiltalte er alle amerikanske statsborgere. De har indvilliget i at rejse til Danmark, når sagen begynder. Men de må nu afvente begivenhedernes gang i Dubai.

I denne del af sagen er der rejst tiltale for svindel for 1,1 milliard kroner via en tysk bank. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

