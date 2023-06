Retssagen mod svindeltiltalte Sanjay Shah udskydes

Retssagen mod den svindeltiltalte Sanjay Shah og hans formodede hjælper, Anthony Mark Patterson, er blevet udskudt.

Det bekræfter Retten i Glostup og Kåre Pihlmann, Shahs forsvarsadvokat, til Ritzau.

Det var meningen, at hovedforhandlingen i sagen skulle begynde 14. august. Torsdag blev det dog afgjort, at sagen ikke skal begynde før 2. oktober.

- Status er jo, at Shah ikke er udleveret endnu, og vi ved ikke, hvornår han bliver udleveret, eller om han bliver udleveret, siger Kåre Philmann.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og det er jo et ret stort maskineri, der skal stables på benene. Og der er en del forberedelse, som vi jo de facto har været afskåret fra at lave det seneste års tid på grund af hans fængsling, siger han.

Det er ifølge ham en kombination af de ting, der har gjort, at retten har valgt at udskyde opstarten af sagen.

Der er afsat en ny frist for eventuelle ændringer i forhold til berammelse af sagen - altså de dage der er afsat i retten - den 6. juli.

- Nu er der jo også to tiltalte i sagen. Og spørgsmålet er, hvornår den anden tiltalte kan tænkes at dukke op. Der er jo også en proces i gang i forhold til ham. Og status på ham er den samme som Shahs. Han er heller ikke udleveret.

- Bliver han udleveret før, må anklagemyndigheden jo afgøre, om sagen skal startes op med ham alene, eller om man skal vente, siger Kåre Philmann.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sanjay Shah menes at være hovedmanden i sagen om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,6 milliarder kroner. Han fik ifølge anklagemyndigheden en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen.

Shah nægter sig skyldig og har selv tidligere givet udtryk for, at han mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

Det er i alt 15 retsmøder, der er blevet udskudt. De vil komme i forlængelse af de resterende retsmøder, oplyser Retten i Glostrup.

Der er afsat 60 retsdage til sagen.

/ritzau/