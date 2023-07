Retten afgør formentlig dørlukning i Findsen-sag fredag

Retten i Lyngby forventer at afsige en kendelse om, hvorvidt sagen mod Lars Findsen skal køre bag lukkede døre, fredag 14. juli.

Det oplyser retspræsidenten til Ritzau.

Lars Findsen er den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder.

Ifølge retten er det forventningen, at det afgøres ved et retsmøde klokken 14.15, men det er tirsdag eftermiddag ikke endelig fastlagt.

Kendelsen om dørlukning er blevet forsinket, efter at Højesteret afgjorde, at en sag mod en tidligere PET-ansat skulle køre for åbne døre.

Ifølge fire ud af de fem højesteretsdommere, der vurderede spørgsmålet, kom anklagemyndigheden med for generelle argumenter for at lukke dørene, hvilket gør det umuligt for domstolene at efterprøve argumenterne. Det er netop domstolenes opgave.

Hvad PET-agenten skulle have sagt, er uvist, men ifølge en række medier har han udtalt sig om terrordømte Ahmed Samsam, der selv siger, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester og dermed ikke burde være blevet dømt.

Afgørelsen i Højesteret medførte, at parterne i sagen mod Lars Findsen ville indsende flere dokumenter til retten. Det har Retten i Lyngby tidligere oplyst til Ritzau.

Lars Findsens forsvarere ønsker, at sagen skal køre for åbne døre. Omvendt mener anklagemyndigheden, at det er afgørende, at dørene lukkes.

Uanset hvad Retten i Lyngby når frem til, har Lars Findsens forsvarere og anklagemyndigheden mulighed for at kære kendelsen til Østre Landsret, hvis de ikke får medhold.

Lukkede døre betyder, at offentligheden ikke kan få indblik i de beviser, som anklagemyndigheden fremlægger i retten, og i de forklaringer, som bliver afgivet i retten.

Efter planen begynder Retten i Lyngby på selve sagen til oktober. Her er den berammet til en lang række retsmøder frem mod marts næste år.

