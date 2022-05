Retten frifinder erfaren advokat i straffesag

En advokat er torsdag blevet frifundet af Retten i Roskilde i en straffesag. Han var tiltalt for læk af oplysninger fra lukkede retsmøder.

Sagen mod juristen, der har mange års erfaring, har været udsat et par gange, før den endelig kunne blive behandlet torsdag.

I tiltalen var der en påstand om, at han også skulle frakendes muligheden for at virke som forsvarer i en periode.

Blandt andet af den grund har den nu frifundne tidligere luftet sin utilfredshed med sagens langsommelige gang i retssystemet. Det skete i et retsmøde i juni sidste år, hvor der skete udsættelse.

- For mig er denne sag en stor belastning. Specielt på grund af påstanden om rettighedsfrakendelse, sagde han og forlangte en undskyldning fra anklagemyndigheden.

Tiltalen handlede om, at advokaten i to tilfælde i sommeren 2020 skulle have videregivet fortrolige oplysninger fra lukkede retsmøder.

I marts 2021 besluttede anklagemyndigheden at rejse tiltale. Men først efter mere end et år senere er sagen nu afgjort.

I retsmødet torsdag bad anklageren, Susanne Bluhm, om en straf på 30 dages fængsel, som skulle gøres betinget. Hun krævede desuden en rettighedsfrakendelse, oplyser hun.

Men retten har altså fulgt opfordringen fra den tiltaltes forsvarer om at frifinde advokaten, der under hele forløbet har nægtet sig skyldig. Under sagen har han været beskyttet af navneforbud.

/ritzau/