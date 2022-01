Retten i Holbæk har afsat 30 retsmøder til sag om terror

Retten i Holbæk har reserveret 30 dage i kalenderen til at behandle en sag om forsøg på terror, hvis anklagemyndigheden beslutter at rejse tiltale mod fem personer.

Det skriver det regionale medie sn.dk tirsdag.

De fem har været varetægtsfængslet siden februar sidste år. Endnu er det ikke afgjort, om der rejses tiltale, men datoerne er nu aftalt på forhånd.

Sagen kan blive behandlet i andet halvår, oplyser specialanklager John Catre Nielsen til sn.dk.

Ved et retsmøde tirsdag har en dommer forlænget varetægtsfængslingen af de fem, der er i familie med hinanden, frem til 1. februar.

På forskellige adresser fandt betjente fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) og det åbne politi våben, ammunition, kemikalier og en mobiltelefon, der var ombygget til at fungere som en detonator, er det tidligere kommet frem.

Under aktionen sidste år blev der også ransaget på en adresse i Dessau i Tyskland.

Desuden er et flag, som anvendes af den militante bevægelse Islamisk Stat, blevet beslaglagt.

De fem er to syriske brødre, to irakiske søstre samt en mand, der bosat i Sverige. Han har et barn med en af søstrene. De fem har nægtet sig skyldige.

