Revisionsselskab skal betale 105 millioner kroner i erstatning

Revisionsvirksomheden PricewaterhouseCoopers (PwC) skal betale en erstatning på knap 105 millioner kroner i en sag, hvor det blankt har påtegnet en årsrapport, der var udarbejdet i strid med god regnskabsskik.

Det har Retten i Lyngby afgjort mandag.

Sagen drejer sig om et opkøb af forsikringsselskabet Qudos, som selskabet New Nordic købte i 2016. Forud for salget havde New Nordic krævet, at PwC påtegnede årsrapporten blankt, altså uden noget at indvende.

New Nordic har fået ret i en anklage mod PwC om, at det ikke havde udvist den nødvendige professionalisme og omhu i deres revision, da det ikke identificerede eller rapporterede væsentlige fejl og mangler i Qudos' regnskaber for 2016.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Qudos årsrapport for det år fremgik det, at selskabet havde en egenkapital på 167 millioner kroner. Men det viste sig efterfølgende ikke at passe. Ifølge retten var selskabets egenkapital på maksimalt 5 millioner kroner.

Efter opkøbet viste det sig, at det ville kræve omkring 300 millioner kroner i øjeblikkeligt kapitalindskud, hvis ikke Qudos skulle gå konkurs. Men det forhold blev ikke afdækket i revisionen af selskabet.

Ifølge dommen skulle PwC have afsløret, at Qudos' økonomiske situation var langt værre end rapporteret, og at en korrekt revision ville have forhindret handlen.

Erstatning dækker både den oprindelige købesum for Qudos samt det kapitalindskud, som New Nordic blev tvunget til at foretage.

Ud over de knap 105 millioner kroner i erstatning, skal PwC desuden betale renter af de mange millioner og de knap 11,5 millioner kroner, sagen har kostet.

Sagsøger havde krævet 118 millioner kroner i erstatning. Pengene skal ifølge dommen betales inden for 14 dage.

/ritzau/