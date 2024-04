Rigsadvokaten kræver tidligere IS-husmor udvist efter ophold i Syrien

Vicestatsadvokat Eva Rønne hos Rigsadvokaten ønsker en i dag 40-årig dansk-bosnisk kvinde frakendt sit danske statsborgerskab og udvist af Danmark, efter at hun i en længere periode opholdt sig med sin familie i Syrien.

Det er torsdag kommet frem ved Højesteret.

Her er kvinden mødt op i en lilla kjole og med tildækket hår. Hun er ledsaget af to politibetjente, da hun sidder varetægtsfængslet, indtil sagen er afgjort.

Hun er tidligere dømt for at være hjemmegående husmor for Islamisk Stat (IS) i Syrien i perioden 2015 og 2019, hvor hun boede med sin daværende mand og deres seks børn.

Ved at agere husmor mente man, at kvinden var med til at fremme Islamisk Stat.

I Syrien fik kvinden et barn mere med sin mand, hvorefter han i 2017 afgik ved døden under kamp. Derefter blev hun gift med en ambulanceredder for IS, som hun også fik et barn med.

Kvinden blev i slutningen af oktober 2021 hjemtaget til Danmark med sine børn fra et kurdisk kontrolleret område.

Højesteret skal vurdere, om kvinden kan udvises af Danmark, selv om hun i dag har otte børn i Danmark med dansk statsborgerskab i alderen 4 til 18 år.

Ved Byretten i Kolding blev kvinden idømt en fængselsstraf på fire år. Derudover fik hun frataget sit danske statsborgerskab, ligesom hun blev udvist af Danmark for bestandig.

Den dom blev til dels stadfæstet i Vestre Landsret. Men udvisningspåstanden blev ændret til en frifindelse og en advarsel.

Her lagde landsretten vægt på, at kvindens børn er afhængige af samværet med deres mor. Derudover lagde den vægt på, at børnene også ville være nødsaget til at forlade Danmark, hvis deres mor blev udvist.

Kvindens forsvarer Tyge Trier ønsker, at kvinden bliver delvist frifundet for at fremme Islamisk Stat og frifundet for frakendelsen af dansk statsborgerskab.

Derudover ønsker han landsrettens afgørelse om en advarsel i forhold til udvisningspåstanden stadfæstet.

Kvinden har tidligere forklaret, at hun dengang ikke havde et klart billede af, hvad IS stod for, og at hun blev presset til at rejse med sin mand til Syrien.

Flere beskeder har dog ifølge tidligere afgørelser vist, at kvinden frivilligt ønskede at opholde sig i Syrien i perioden.

Dommen forventes i næste uge.

/ritzau/