Rigsadvokat om Shah-sag: Vi gav de oplysninger de bad om

Danske myndigheder imødekom en række ønsker fra De Forenede Arabiske Emirater om flere oplysninger, inden en dommer ved et retsmøde i Dubai mandag skulle vurdere, om den svindeltiltalte forretningsmand Sanjay Shah kunne udleveres til Danmark.

Det oplyser Rigsadvokaten i en kommentar til Ritzau.

- På den baggrund har myndighederne i Forenede Arabiske Emirater vurderet, at udleveringssagen opfyldte kravene og kunne indbringes for retten, lyder det fra Rigsadvokaten.

Men Danmark led nederlag i retten i Dubai mandag, hvor en dommer sagde nej til at udlevere den britiske forretningsmand Sanjay Shah.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er i Danmark tiltalt for at have snydt statskassen for milliarder gennem svindel med udbytteskat.

Årsagen til afvisningen bunder i manglende dokumenter fra dansk side. Det har Ekstra Bladet og TV 2 kunnet berette efter at have set kendelsen.

Afgørelsen om ikke at udlevere 52-årige Shah kan appelleres.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har allerede sagt, at han ønsker den behandlet ved en højere retsinstans i Dubai, hvis der er grundlag for det.

- Jeg er overrasket over og temmelig træt af afgørelsen. Men en ting er sikker - vi slipper ikke sagen. Vi kommer til at følge den til det absolut sidste, sagde ministeren mandag eftermiddag.

Også Rigsadvokaten står i så fald klar til at hjælpe i det videre forløb.

- Hvis myndighederne i Forenede Arabiske Emirater vurderer, at der efter afgørelsen i første instans er behov for yderligere dokumenter eller oplysninger ved en appelsag, står Rigsadvokaten naturligvis til rådighed, oplyser Rigsadvokaten i kommentaren.

Sanjay Shah er i Danmark tiltalt for at have svindlet for over ni milliarder kroner i udbyttesagen fra 2012 til 2015.

Det skete, ved at selskaber har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

Shah nægter sig skyldig og har sagt, at han har brugt et hul i loven.

Hvis mandagens kendelse i Dubai appelleres, er det ikke sikkert, at det vil være muligt at tilføje nye dokumenter i appelsagen. Det har Shahs advokat, Ali Al Zarooni, sagt.

/ritzau/