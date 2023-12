Rigsadvokaten får lov at anke sag om IS-husmor til Højesteret

Procesbevillingsnævnet tillader Rigsadvokaten at anke en dom fra Vestre Landsret den 29. august til Højesteret.

Sagen drejer sig om en dansk-bosnisk kvinde, der har været tiltalt for at fremme virksomheden for Islamisk Stat (IS).

Kvinden blev i byretten idømt fire års fængsel, hun fik frataget sit danske statsborgerskab og blev udvist fra Danmark resten af livet.

Den sidste del af dommen - udvisningen - omstødte landsretten den 29. august, så det blev til en advarsel.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at kvinden havde en ret til ophold i Danmark ud fra hensynet til sine børn, der alle har dansk indfødsret. Derfor blev kvinden tildelt en advarsel om udvisning.

Afgørelsen om fratagelsen af statsborgerskab blev stadfæstet.

Kvinden er dømt for at rejse til Syrien med sin daværende ægtefælle og deres børn. Her var hun mellem 2015 og 2019 hjemmegående husmor og bidrog gennem sit arbejde til at "opretholde og konsolidere" Islamisk Stats position i området.

Kvinden blev i slutningen af oktober 2021 hjemtaget til Danmark med sine otte børn fra et kurdisk kontrolleret område. Hun blev kort efter sigtet i sagen.

I byretten blev der lagt vægt på, at kvindens børn bor hos deres bedsteforældre, at de er danske statsborgere, og at en udvisning af kvinden ikke ville forhindre dem i at blive boende hos bedsteforældrene.

Det var landsretten dog ikke enig i, da det blev vurderet, at børnenes mulighed for "stabilt og kontinuerligt samvær" med moren er godt for deres trivsel og udvikling.

Særligt for de to mindste børn er det ifølge en rapport fra Socialstyrelsen vigtigt, at de kan se deres mor.

Det blev derfor vurderet, at kvinden som følge af sine børns fortsatte trivsel, har ret til at opholde sig i Danmark.

Højesteret skal tage stilling til, om en udvisning af kvinden er berettiget eller ej. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvornår sagen bliver behandlet, eller hvornår der falder dom.

