Rigsadvokaten har talt med Indien om udlevering af Niels Holck

Rigsadvokaten har "været i dialog" med de indiske myndigheder omkring de vilkår, der eventuelt kan gælde for en udlevering af Niels Holck.

Det oplyser Anklagemyndigheden til Ritzau.

- Rigsadvokaten kan ikke komme nærmere ind på disse vilkår på nuværende tidspunkt, da det i sidste ende er retten, der skal afgøre, om disse for eksempel er tilstrækkelige til at underbygge betingelserne for udlevering af Niels Holck, lyder det.

Rigsadvokaten har fredag indstillet til, at der sker udlevering af Niels Holck til strafforfølgning i Indien.

Det er op til domstolene at træffe den endelige afgørelse.

Indien har begæret Niels Holck udleveret til strafforfølgning i en sag om nedkastning af våben over Indien i 1995.

Rigsadvokaten oplyser i en pressemeddelelse, at indstillingen er sket til Retten i Hillerød. Det sker, efter at Rigsadvokaten har afsluttet en årelang undersøgelse i sagen.

Hvis Niels Holck bliver udleveret til Indien, skal han tilbage til Danmark, når den indiske straffesag er afsluttet, oplyser Rigsadvokaten. Bliver han dømt i Indien, skal han således afsone en eventuel straf i Danmark.

Ifølge Niels Holcks advokat, Jonas Christoffersen, er en del af aftalen med Indien, hvordan Holck eventuelt skal opholde sig i Indien, hvis han bliver udleveret.

- I korte træk har man fundet et hus, han skal opholde sig i i stedet for et egentligt fængsel, og så mener man, det er trygt nok for ham at opholde sig i Indien, siger han til TV 2 News.

Advokaten ønsker ikke at gå ind i, hvordan Niels Holck i givet fald skulle komme retur til Danmark efter en eventuel retssag. Det er, "detaljer der skal bores i".

Indien, der anser Niels Holck for at være terrorist, har ad flere omgange bedt om at få ham udleveret. Første gang i 2002.

I 2011 afgjorde Østre Landsret, at han ikke kunne udleveres, fordi retten vurderede, at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt. Der var risiko for, at han ville blive udsat for tortur.

En ny udleveringsanmodning sendte Indien i 2016. Og det er på baggrund af den anmodning, at Rigsadvokaten har foretaget flere undersøgelser og indhentet en række supplerende oplysninger fra Indien.

Det har nu mundet ud i, at Rigsadvokaten har indstillet til retten, at der sker udlevering. Det er endnu ikke besluttet, hvornår Retten i Hillerød skal behandle sagen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har noteret sig, at der er sendt en indstilling til domstolene om at udlevere Niels Holck.

- Nu er det derfor op til de danske domstole at vurdere, om betingelserne for udlevering efter reglerne i udleveringsloven er opfyldt, siger han i en skriftlig kommentar.

