Risgaard: Jeg har ikke oplevet situationerne sådan

Den sidste sten i sagen om tidligere formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard er - muligvis - vendt.

En advokatundersøgelse fra Kromann Reumert vurderer, at der har været tre episoder, hvor den tidligere FH-boss har udvist upassende adfærd.

Lizette Risgaard har ikke "oplevet situationerne sådan" og har "aldrig haft til hensigt at krænke nogen", skriver hun på sin Facebookprofil om de tre episoder.

- Jeg kan se, at der alligevel er nogen som har følt deres grænser overtrådt og det beklager jeg, skriver hun.

Men hun er glad for, at resultatet nu foreligger baseret på "beviser og ikke anonyme påstande". Undersøgelsen konkluderer også, at Risgaard ikke har overtrådt loven.

- Jeg er også glad for, at advokaterne konkluderer, at jeg ikke i nogen af de fem tilfælde har overtrådt lovgivningen eller FH’s egne retningslinjer. Det er jeg selvfølgelig glad for, selv om det er, hvad jeg havde forventet, skriver hun.

Fungerende FH-formand, Morten Skov Christiansen, siger på et pressemøde torsdag aften, at selv om advokatundersøgelsen fra Kromann Reumert vurderer, Lizette Risgaard ikke har overtrådt loven, så er der bevist upassende adfærd i tre tilfælde.

Alle tre tilfælde ville stride imod FH's nuværende adfærdskodeks, siger han.

Lizette Risgaard skriver desuden, at det aldrig må være sådan, at der afsiges dom i medierne.

- Derfor gør det ondt, at mit formandskab er ophørt før, at sagen var undersøgt, at den retssikkerhed som medlemmer skal have ikke blev givet til mig, skriver hun.

Lizette Risgaard fratrådte posten som formand i slutningen af april i kølvandet på de første beretninger om upassende adfærd i Ekstra Bladet og Berlingske.

Morten Skov Christiansen siger flere gange på pressemødet, at Risgaard selv besluttede at gå.

Spurgt til om, han bad hende om at gå, svarer han, at det er længe siden.

Elisa Rimpler, formand for Bupl og formand for Whistleblower-udvalget i FH’s forretningsudvalg, bakker Morten Skov Christiansen op på pressemødet.

- Jeg vil tilføje, at som fagforeningsformand har man lønmodtagernes interesse som det første, der blinker, når man vågner op om morgenen. Så hvis man som formand kan mærke, at man står i vejen for det, så gør man ret i at gå sin vej, siger hun.

/ritzau/