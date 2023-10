Risikoråd advarer om potentielle tab i ejendomsbranchen

De stigende renter betyder, at banker og realkreditselskaber må forberede sig på flere tab på nødlidende kunder den kommende tid.

Det vurderer Det Systemiske Risikoråd, der er sat i verden for at rådgive regeringen og Folketinget om mulige risici på det finansielle område, som kan give dansk økonomi problemer.

Rådet giver tirsdag udtryk for bekymring over udviklingen i markedet for erhvervsejendomme.

Her er udlånet steget betragteligt, samtidig med at markedet er gået helt i stå, fordi det er langt dyrere end tidligere at finansiere ejendomskøb.

Det betyder, at der kan være store prisfald i vente. Det kan koste ejendomsselskaber med store lån og lav polstring livet, som det blandt andet er sket i Sverige.

Samtidig frygter risikorådet en dominoeffekt, hvor en eller flere konkurser medfører yderligere fald i ejendomspriserne, som igen trækker flere aktører med sig.

Det var præcis det, der skete under finanskrisen, og som førte til, at også flere banker bukkede under.

Derfor anbefaler risikorådet, at bankerne styrker deres kapitalberedskab, så de er bedre rustet til at modstå eventuelle tab.

Den ekstra buffer kommer sammenlagt til at udgøre et beløb på omkring 10 milliarder kroner.

Det er erhvervsminister Morten Bødskov (S), der i sidste ende beslutter, om anbefalingen om en ekstra buffer til ejendomsudlån skal følges.

