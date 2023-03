Risikoråd: Danske banker er godt rustet mod finansiel uro

Den danske banksektor er godt rustet til at kunne modstå den uro, der lige nu præger sektoren.

Sådan lyder det fra Det Systemiske Risikoråd i en pressemeddelelse. Rådet overvåger potentielle farer mod finanssektoren.

- Rådet vurderer, at den danske banksektor generelt har et godt udgangspunkt til at modstå forværringen af de finansielle markedsforhold, lyder det.

- Det afspejler blandt andet, at tiltag indført siden finanskrisen har øget robustheden i den finansielle sektor i Danmark.

Vurderingen kommer, efter at den internationale banksektor er blevet kastet ud i et gevaldigt uvejr de seneste uger.

Den finansielle verden har været plaget af uro, siden den amerikanske bank Silicon Valley Bank i forrige weekend kollapsede og blev beordret lukket.

Siden er den schweiziske storbank Credit Suisse endt med at blive opkøbt af UBS, en anden schweizisk bank.

Det skete, efter at Credit Suisse kom under pres, fordi bankkunder trak store pengebeløb ud af banken.

Søndag blev UBS enig med Credit Suisse om at overtage banken for tre milliarder schweizerfranc - cirka 22,7 milliarder danske kroner.

- Udviklingen understreger, at ændringer i opfattelsen af risici på de finansielle markeder kan forekomme pludseligt og medføre store udsving på kort tid, skriver rådet.

- Det er samtidig en vigtig påmindelse om, at sund risikostyring, samt robust likviditets- og kapitaloverdækning er vigtige redskaber til at fastholde tilliden til den enkelte bank og det finansielle system.

Det Systemiske Råd holder i sin vurdering fast i, at det er hensigtsmæssigt, at den kontracykliske kapitalbuffer hæves til 2,5 procent fra marts i år.

Bufferen er et krav om, at bankerne lægger penge til side, så de har noget at tage af, hvis økonomien skulle blive presset i bankerne.

Tanken bag bufferen er, at bankerne i gode tider forpligtes til at lægge lidt til side til dårligere tider. Modsat sænkes kravene i dårlige tider.

/ritzau/