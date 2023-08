Robert Hansen opgiver at anke dom for vold

Skuespilleren Robert Hansen har besluttet ikke at anke en dom på fængsel for vold mod sin tidligere kæreste.

Det skriver såvel bt.dk som eb.dk onsdag eftermiddag.

Retten på Frederiksberg fandt 9. august skuespilleren skyldig i to tilfælde af vold. Straffen blev fastsat til fire måneders ubetinget fængsel.

Den tiltalte nægtede sig skyldig og har haft mulighed for at anke til landsretten, men det opgiver han altså.

Til eb.dk siger Hansens forsvarer, advokat Erbil Kaya, at lang ventetid ved landsretten har haft betydning for beslutningen.

- Alle skal videre i deres liv og at skulle have en sag hængende over hovedet i et eller to år mere, det er for lang tid, og nu håber vi på, at han kan få en fodlænke.

Forsvareren henviser til, at dømte kan søge om at afsone i hjemmet med en fodlænke i stedet for at tilbringe tid i et fængsel. Muligheden gælder for domfældte, der er idømt op til seks måneders ubetinget fængsel.

Robert Hansen, der er 43 år, er fundet skyldig i to tilfælde af vold. Dels slog han kvinden i hovedet med knyttet næve. Og dels slog han hende med en guitar.

