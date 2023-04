Rocker får otte års fængsel for at være narkomellemmand

En dansk mand, der fra sin bopæl i Spanien koordinerede handel med kilovis af kokain i Danmark, idømmes otte års fængsel.

Dommen er afsagt tirsdag i Retten i Roskilde, skriver B.T.

36-årige Mads Henrik Petersen, der ifølge mediet er Hells Angels-rocker, har i retten tilstået, at han agerede mellemled, da der i foråret 2020 blev solgt kokain i Danmark.

Han har erkendt at have spillet en rolle, da der samlet set blev overdraget 13 kilo kokain ved Køge Bugt og i Ishøj. Mads Henrik Petersen anslog i den sammenhæng, at han havde tjent omkring 35.000 kroner som mellemled.

- Jeg har aldrig selv haft kokainen i hænderne. Det hele foregik via et par beskeder på EncroChat, sagde manden under en afhøring hos dansk politi i efteråret 2021 ifølge B.T.

EncroChat er en krypteret beskedtjeneste, der har været platform for mange lyssky aftaler og handler. I 2020 lykkedes det politiet i Frankrig at bryde krypteringen og dermed få indblik i den hidtil hemmeligholdte kommunikation.

En del af det er blevet udleveret til dansk politi til brug i straffesager.

Den 36-årige har modtaget dommen.

Tre andre mænd er tiltalt i sagskomplekset. Deres sag indledes i Retten i Roskilde om et par uger, skriver B.T.

/ritzau/