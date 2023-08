To rockere fængslet for salg af 1,6 ton hash i Nørrebroparken

To mænd, der er sigtet for salg af omkring 1,6 ton hash, blev onsdag aften varetægtsfængslet i 27 dage, oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) til Ritzau.

Den store mængde hash skulle ifølge politiet være solgt i Nørrebroparken i København gennem tre år - fra januar 2019 til december 2021.

Mændene på henholdsvis 41 og 47 år har begge tilknytning til rockermiljøet og har tidligere været involveret i Hells Angels.

Ved grundlovsforhørets begyndelse blev sigtelsen læst op, og her fremgik det, at der skulle have været "et betydeligt udbytte".

Den 41-årige mand blev tirsdag anholdt i Københavns Lufthavn, hvor han havde 30.000 euro på sig - svarende til over 220.000 kroner - da han var på vej ud af landet.

Desuden fandt politiet omkring 1,6 millioner kroner på Østerbro under en ransagning. Ekstra Bladet skrev onsdag, at der er blevet fundet mellem tre og fire millioner kroner.

Foruden de mange penge fandt politiet en pistol, som den 41-årige også er blevet sigtet for at være i besiddelse af.

Den 47-årige mand blev anholdt i Vestre Fængsel, hvor han afsoner en anden dom.

NSK er en landsdækkende specialenhed i dansk politi.

Enheden håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om eksempelvis økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet.

/ritzau/