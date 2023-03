Rockwool frikendes for sanktionsbrud ved eksport til Rusland

Erhvervsstyrelsen har frikendt Rockwool, der laver isolering af stenuld, for overtrædelser af sanktioner ved eksport til Rusland.

Det oplyser Rockwool i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag eftermiddag.

- Erhvervsstyrelsen har konkluderet, at Rockwool ikke har overtrådt nogen Rusland-relaterede sanktioner og har nu afsluttet sagen, skriver Rockwool.

I februar kom det frem, at Erhvervsstyrelsen indledte en undersøgelse af, om Rockwool havde forbrudt sig mod EU's sanktioner mod Rusland, samt om selskabet havde overtrådt reglerne om dual-use-produkter.

Dual-use-produkter kan bruges både til civile og militære formål.

I sin meddelelse tirsdag har Rockwool vedhæftet et brev fra Erhvervsstyrelsen, hvori det fremgår, at undersøgelserne er ovre.

- Erhvervsstyrelsen har undersøgt Rockwool A/S’ eksporter af stenuld til Rusland siden 9. april 2022 og har i den forbindelse modtaget en række oplysninger fra virksomheden selv, herunder dokumentation for eksporterne og interne dokumenter.

- På baggrund af de på sagen foreliggende oplysninger finder Erhvervsstyrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen, skriver styrelsen i brevet.

- Erhvervsstyrelsen anser derfor sagen for afsluttet.

Styrelsen har dog videregivet en række oplysninger til Toldstyrelsen vedrørende Rockwools import fra Rusland.

Rockwool har som en af få større danske selskaber ikke trukket sig ud af Rusland efter den russiske invasion af Ukraine i februar sidste år.

Rockwools topchef, Jens Birgersson, har tidligere erklæret, at der er ting, der ville kunne få Rockwool til at forlade Rusland. I februar i år sagde han til Børsen:

- Der er selvfølgelig nogle røde streger som for eksempel et atomangreb og krig på grund af Nato-ekspansion. Der er flere røde streger, og vi har aldrig sagt, at vores beslutning om at blive i Rusland gælder i alle situationer.

