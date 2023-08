Rockwool øger overskud trods udfordringer i byggesektor

Trods fald i salget ender isoleringskoncernen Rockwool med et overskud efter skat for andet kvartal i år på 760 millioner kroner.

Det fremgår af selskabet halvårsregnskab, som er offentliggjort onsdag.

Det er mere end samme kvartal sidste år, hvor overskuddet endte på 462 millioner kroner.

Det øgede overskud kommer, på trods af at selskabets omsætning faldt fra 7,6 milliarder kroner til 6,8 milliarder kroner.

- Salget faldt generelt i andet kvartal i overensstemmelse med et sløvt marked, men dog noget ujævnt på tværs af vores hovedmarkeder, siger Rockwool-topchef Jens Birgersson i en kommentar til regnskabet.

- Den mindskede byggeaktivitet ramte omsætningen i Østeuropa hårdest, mindre i Vesteuropa.

- Imens fik omsætningen og væksten igen momentum i Nordamerika og dele af Asien. Nok så vigtigt nåede lønsomheden igen mere tilfredsstillende niveauer, fortsætter Birgersson.

I forbindelse med regnskabet opjusterer Rockwool forventningerne til året. Der ventes nu et fald i omsætningen på otte procent i stedet for ti procent. Derudover ventes en let øget overskudsgrad.

Rockwool er en koncern med 12.400 medarbejdere.

Koncernens fortsatte engagement i Rusland har været genstand for en del debat. Rockwool har stadig fire fabrikker i Rusland.

/ritzau/