Rød dag for danske og europæiske aktier efter bankkrak i USA

Aktiemarkederne i Danmark og Europa er mandag åbnet med røde tal over stort set hele linjen. Det danske eliteindeks, C25, er omkring klokken 11.20 nede med 2,5 procent.

Et lignende billede ses på aktiemarkederne i Tyskland, Frankrig og andre store europæiske lande.

- De europæiske og danske aktier bliver ramt af Silicon Valley Bank-effekten, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

I weekenden måtte de amerikanske myndigheder træde til og overtage banken Silicon Valley Bank, der var kommet under pres fra sine kunder i tech-branchen i USA. De ville have deres penge udbetalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Jacob Pedersen har nyheden ødelagt den ellers optimistiske stemning, der har været på aktiemarkederne i flere måneder.

- Investorerne herhjemme og i Europa er nervøse for, at det her viser sig ikke bare at være en enlig svale. Men at der kan gemme sig ting under overfladen nogle steder i de finansielle systemer.

- Det er årsagen til, at det her smitter så bredt af på markederne, siger han.

De aktier, der klarer sig værst, er dog særligt bankerne. I Danmark står både Danske Bank og Jyske Bank til fald på omkring seks procent klokken 11.20.

Aktieanalysechefen tilføjer, at det også spiller ind, at der op til nyheden om Silicon Valley Bank har været en periode med kursstigninger. Dermed kommer kurserne fra et lidt højere niveau.

- Det her er en ekstra dårlig dag. Men det er ikke en dag, der her og nu er så dårlig, at den skriver sig ind i historiebøgerne, siger Jacob Pedersen.

- Vi kommer til at kigge meget på, hvad er det for en nyhedsstrøm, der kommer fra den finansielle sektor i de kommende dage og uger. Det er for at se, om man får det her inddæmmet, eller om det kommer til at slå den ellers gode aktiestemning i stykker.

Det er ikke kun på aktiemarkederne, at Silicon Valley Banks skæbne har skabt bevægelser mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens investorerne på aktiemarkedet har ondt i kursen, kan de danske boligejere måske nyde godt af usikkerheden.

- Det femprocentslån, som har været det toneangivende den seneste månedstid, begynder at nærme sig kurs 100, siger privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

- Det kan så blive sendt udenfor døren, hvis det går over kurs 100, og vi i stedet skal tilbage til fireprocentslån.

De markante udsving i renterne på realkreditmarkedet mandag kan meget vel være begyndelsen til, at renterne vil bevæge sig meget ifølge Brian Friis Helmer.

- Alene i denne uge får vi inflationstal fra Europa og USA. Der er rentemøde i Den Europæiske Centralbank, og i næste uge er der møde i den amerikanske centralbank, siger han:

- Så man kan godt allerede nu spænde sikkerhedsselen, for der kommer til at være udsving i den kommende tid på renter og aktiemarkeder.

/ritzau/