Røgdykkere finder død person efter brand i villa

En person har mistet livet i en villabrand i Taulov ved Fredericia natten til søndag, skriver flere medier.

Politiet oplyser til Fredericia Dagblad, at brandvæsenet modtog melding om branden klokken 04.12. I nogle timer arbejdede brandfolkene med slukningen, inden røgdykkere tidligt søndag kunne gå ind.

Brandfolkene arbejdede blandt andet med at forhindre, at branden skulle sprede sig til omkringliggende bygninger.

Til B.T. fortæller vagtchef Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi, at huset var overtændt, da man nåede derud.

Betegnelsen overtænding bruges i beskrivelsen af et brandforløb og betegner et stadie, hvor en brand i et lokale har udviklet så megen varme, at al brandbart i rummet antændes, selv om det ikke er i direkte kontakt med branden.

Da branden var så meget under kontrol, at røgdykkere kunne gå ind, fandt de indenfor en afdød person, som blev bjærget ud.

Politiet arbejder på at identificere vedkommende, men oplyser til Fredericia Dagblad, at man formoder, at der er tale om den ene person, som er tilmeldt adressen.

/ritzau/